انت الأن تتابع خبر مصادر عبريّة تعلن استشهاد الأسير وليد دقة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نقلت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبريّة، عن مصادرٍ لها أنّه استشهدَ داخل مستشفى"آساف هروفيه" بدولة الاحتلال الأسير الفلسطينيّ المريض وليد دقة. فيما لم تعلن أيّ جهة فلسطينية تأكيدًا للخبر.

ووفق إعلان سابق لهيئة شؤون الأسرى الفلسطينية، جرى في ديسمبر 2022 تشخيص إصابة دقة "بسرطان النخاع الشوكي ومشكلات صحية متعدّدة، منها أمراض تنفسية والتهاب في الرئة اليمنى".

والأسير دقة من مدينة باقة الغربية داخل فلسطين المحتلة، ومعتقل منذ عام 1986 بتهمة "المشاركة باختطاف وقتل جندي إسرائيلي".