انت الأن تتابع خبر رئيس أركان الاحتلال: أهداف حرب غزة لم تتحقق بعد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيليّ هرتسي هاليفي، الأحد، إنّ الحرب في قطاع غزة مستمرة وسنصل إلى مسؤولي حركة حماس عاجلاً أم آجلاً. وأضاف هاليفي في تصريحات تتزامن مع مرور ستة أشهر على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة "نخوض حربًا متعددة الجبهات، وجاهزون للعمل بها جمعيًا".

وشدد هاليفي على أن الجيش الإسرائيلي لن يبقي على أي ألوية لحماس في أي جزء من قطاع غزة، وأنه سيتحرك فور اتخاذ القرار.

وقال إنّ "إعادة المحتجزين هدف عاجل نعمل على تحقيقه في أسرع وقت"، مؤكداً أن "أهداف القتال في غزة لم تتحقق بعد بأكملها، ومنها تفكيك حماس في كافة أنحاء القطاع".

وتطرق هاليفي إلى حزب الله اللبناني، وإيران، وقال إن حزب الله سيدفع ثمنًا متزايدًا نظير مشاركته في حرب غزة.