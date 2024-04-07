انت الأن تتابع خبر مقتل ضابط شرطة وإصابة آخر في هجوم بموسكو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أفادت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء، الأحد، بمقتل ضابط شرطة وإصابة آخر في هجوم بموسكو، ونقلت الوكالة عن خدمات الطوارئ الروسية قولها إن الضابط المصاب يرقد في حالة حرجة بالعناية المركزة.

ولم تذكر الوكالة تفاصيل عن دوافع ومرتكبي الهجوم، كان جهاز الأمن الاتحادي الروسي قد أعلن مؤخرًا إحباط هجوم استهدف مركزاً لجمع المساعدات الإنسانية في مقاطعة سامارا بجنوب البلاد.

يأتي ذلك بعد أيام من مقتل 133 شخصًا في هجوم على مركز كروكوس سيتي التجاري بضواحي موسكو الشهر الماضي، وأعلنت السلطات الأمنية اعتقال المشتبه بهم في تنفيذ الهجوم قرب الحدود مع أوكرانيا.