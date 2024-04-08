انت الأن تتابع خبر بوريل: حماس أفقدت نفسها الأهلية بهجوم 7 أكتوبر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال ممثل الشؤون الخارجيّة والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الأحد، إنه يجب إجراء عملية انتقال سياسي على الفور بعد الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين في قطاع غزة. وأكد بوريل أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم.

وفي ذكرى مرور ستة أشهر على بدء الحرب في السابع من أكتوبر، جدد بوريل إدانته لهجوم حماس، وقال: "بهذا الهجوم العشوائي، أفقدت حركة حماس نفسها الأهلية تمامًا"، معتبراً أنه "لا يمكن للحركة أن تمثل الشعب الفلسطيني" على حد تعبيره.

وأضاف: "بمجرد إطلاق سراح الرهائن والتوصل إلى وقف لإطلاق النار، يجب إجراء عملية انتقال سياسي على الفور"، وقال بوريل إن الاتحاد الأوروبي على استعداد لتقديم الدعم بفاعلية إلى جانب المجتمع الدولي.