انت الأن تتابع خبر تطورات حاسمة في مباحثات الهدنة في غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت قناة القاهرة الإخبارية المصرية، فجر الاثنين، تطورات المباحثات بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي، بشأن صفقة تبادل الأسرى وعودة النازحين في غزة، في ظل إتمام الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة شهرها السادس.

وتحدثت القناة نقلا عن مصدر، حول التوافق على محاور أساسية بين كافة الأطراف، مؤكدة أن الهدنة المقترحة تشمل صفقة تبادل المحتجزين والأسرى وآليات عودة النازحين في قطاع غزة.

وأشارت إلى مغادرة وفد قطر وحماس والعودة للقاهرة خلال يومين للتوافق على بنود الاتفاق النهائي.

وذكرت القناة في تصريحات نقلتها أيضا وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، أن هناك توافقًا مصريًا أميركيًا قطريًا على ضرورة إيجاد صيغة للوصول لهدنة إنسانية في قطاع غزة بشكل فوري.

ولفتت إلى جهود مصرية مكثفة لتقريب وجهات النظر للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

من جانبه، أكد مصدر قيادي في حركة حماس، إن وفد الحركة غادر القاهرة اليوم للتشاور مع قيادة الحركة.

وبين المصدر أنه لا يوجد تقدم بالمفاوضات في القاهرة، وأن وفد الاحتلال الإسرائيلي لم يتجاوب مع أي من مطالب حماس.

كما ونقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن مصدر سياسي إسرائيلي وصفته بالرفيع قوله إن مسافة طويلة مازالت أمام الوفد المفاوض لإبرام صفقة تبادل للأسرى مع حركة حماس في قطاع غزة.