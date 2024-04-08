انت الأن تتابع خبر اغتيال قيادي في حزب الله بغارة إسرائيلية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي فجر االاثنين غارة على أحد المنازل في بلدة السلطانية جنوب لبنان ما أدى الى وقوع ضحايا وجرحى، وفقا لمصدر أمني لبناني.

وقال المصدر لـ "بترا" إنه تم اغتيال أحد قياديي "فرقة الرضوان" وهي قوة النخبة التابعة لجماعة حزب الله اللبنانية، ويدعى عباس جعفر وآخرين كما أصيب عدد آخر بجروح خلال الغارة، وتم نقل الضحايا إلى المستشفيات.

وقال "تتم الآن الاستعانة بآليات لرفع انقاض المنزل المدمر خشية وجود إصابات تحت الركام وأعمال البحث متواصلة عن مفقودين".

في سياق متصل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، أنه أتم خطوة أخرى في الاستعداد لحرب محتملة على جبهته الشمالية حيث يتبادل إطلاق النار مع حزب الله اللبناني منذ 6 أشهر.

وفي بيان بعنوان "الاستعداد للانتقال من الدفاع إلى الهجوم"، قال إن المرحلة التي اكتملت ركزت على الخدمات اللوجستية "لتعبئة واسعة النطاق لقوات جيش الدفاع الإسرائيلي".

وأضاف أن "قادة الوحدات النظامية والاحتياطية على استعداد للاستدعاء وتجهيز جميع الجنود المطلوبين خلال ساعات قليلة، ونقلهم إلى خط المواجهة للقيام بمهام دفاعية وهجومية".