دول عربية تتحرى هلال العيد اليوم

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رياض - احمد صلاح - تتحرى الدول العربية التي اعلنت غرة رمضان في الـ 11 من آذار، هلال شهر شوال الاثنين.

وفي هذا السياق، دعت المحكمة العليا في السعودية، عموم المسلمين في جميع أنحاء السعودية، إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم الاثنين -29 من شهر رمضان في البلاد- لهذا العام 1445 حسب تقويم أم القرى، الموافق 2024/4/8.

ورجت المحكمة العليا في السعودية ممّن يراه بالعين المجرَّدة، أو بواسطة المناظير؛ إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركزٍ؛ لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.

واعلنت دار الافتاء المصرية استطلاع شهر شوال اليوم الاثنين الموافق 8 إبريل 2024، لتحديد موعد انتهاء شهر رمضان، وأول أيام عيد الفطر 2024 المبارك، حيث تقوم عدة لجان داخل دار الإفتاء بعد غروب شمس يوم الاثنين بتحري هلال شهر شوال.

من جانبها دعت لجنة تحري رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية كافة المسلمين في دولة قطر إلى تحري رؤية هلال شهر شوال، مغرب اليوم الموافق الثامن من شهر أبريل 2024م.

وأفادت اللجنة، في بيان لها أمس، بأنه من يرى الهلال عليه الحضور إلى مقر اللجنة، الكائن بمبنى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بمنطقة الدفنة (الأبراج) للإدلاء بشهادته.

واختلفت الدول العربية في إعلانها عن هلال شهر رمضان، فبدأت دول مثل السعودية وقطر ومصر صيامها يوم 11 مارس/آذار الماضي، وخالفتها دول مثل سلطنة عُمان والأردن فبدأت صيامها في اليوم التالي 12 مارس/آذار.

وحدد مركز الفلك الدولي 8 دول سوف تعلن الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك 2024، وفقا للحسابات الفلكية وهي مصر والسعودية والامارات وقطر وسوريا والكويت والبحرين والجزائر.



واشار مركز الفلك الدولي، أن التوقعات تشير وفقاً للدراسات الفلكية أن هلال الاستطلاع سيتاح رؤيته باستخدام التلسكوب في دول شرق العالم وجنوب أفريقيا، وإمكانية رؤية الهلال بالعين المجردة بصعوبة من وسط آسيا ووسط القارة الأفريقية، ورؤية الهلال ممكنة بالعين المجردة بسهولة نسبيا من غرب آسيا، وأوضح أن تحري رؤية الهلال سيتم يوم الاثنين 8 أبريل، وأن الحسابات الفلكية تشير إلى أن يوم الثلاثاء 9 أبريل سيكون المتمم لشهر رمضان المبارك.