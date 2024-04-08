انت الأن تتابع خبر الاحتلال يحتجز جثمان الأسير وليد الدقة ويمنع فتح عزاء له والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أشارت عائلة الأسير الفلسطيني الشهيد وليد دقة، إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية تحتجز جثمان الشهيد وتمنعهم من فتح بيت عزاء في بلدة باقة بالضفة الغربية.

وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، أعلنت الأحد، استشهاد الأسير المصاب بالسرطان وليد دقة في مستشفى آساف هروفيه، بعد أن أمضى 38 عامًا في الأسر واجه خلالها سلسلة طويلة من الجرائم الطبية.

وعانى الأسير المعتقل منذ عام 1986، من مرض سرطان النخاع الشوكي، الذي جرى تشخيصه في ديسمبر/ كانون الأول 2022، ومنذ ذلك الحين تدهورت حالته الصحية وخضع لعملية قسطرة واستئصال جزء من الرئة، ونقل في 13 مارس/ آذار إلى مستشفى آساف هروفيه بالرملة، بسبب تدهور حالته الصحية.

وكانت إدارة السجون تمنع زيارته منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول. وفي بيان سابق، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، إن "جميع الانتكاسات التي تعرض لها دقّة جاءت بعد نقله من المستشفيات (المدنية) إلى السجون وتحديدًا سجن الرملة".