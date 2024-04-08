انت الأن تتابع خبر نيكاراغوا تطالب العدل الدولية بإلزام ألمانيا بوقف دعم إسرائيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انطلقت الاثنين، أولى جلسات الاستماع التي تعقدها محكمة العدل الدولية في دعوى رفعتها نيكاراغوا ضد ألمانيا بتهمة المشاركة في الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وطالب الفريق القانوني لنيكاراغوا المحكمة بأن تأمر ألمانيا بوقف دعم الانتهاكات والإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، ووقف تصدير الأسلحة والمعدات القتالية إلى إسرائيل كما تطالب باتخاذ تدابير مؤقتة لضمان ذلك.

وهذا ما جاء بمرافعة الفريق القانوني لنيكاراغوا أمام محكمة العدل الدولية:

ألمانيا مسؤولة عن الإبادة الجماعية في غزة بدعمها إسرائيل، بالأسلحة وقد انتهكت اتفاقية منع الإبادة، مؤكدا ان لدعم العسكري الألماني لإسرائيل زاد 10 أضعاف خلال الأشهر الماضية.

وطالب الفريق القانوني من المحكمة أن تأمر ألمانيا بوقف دعم إسرائيل في تدمير فلسطين والشعب الفلسطيني الذي يتعرض لأكثر الأنشطة العسكرية تدميرا في التاريخ الحديث، ولا يمكن استخدام حجة الدفاع عن النفس في تبرير ارتكاب جرائم إبادة.

وقالت ان ما حدث في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي لم يحصل من فراغ، وفق حديث سابق للأمين العام للأمم المتحدة، وللشعب الفلسطيني الحق في تقرير مصيره والدفاع عن نفسه في وجه الاحتلال، ولا توجد حماية للمدنيين في غزة، والوضع يتدهور في بقية الأراضي الفلسطينية المحتلة.