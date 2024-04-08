انت الأن تتابع خبر الفيضانات تجتاح وسط روسيا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت السلطات الحكومية الروسية، الاثنين، أنّ الفيضانات اجتاحت نحو 10400 منزل في مناطق الأورال ونهر الفولغا وسط البلاد، وأجلي على أثرها آلاف السكان من القرى والمدن.

وقالت وزارة الطوارئ الروسية، في بيان صحفي، إن"ارتفاع درجات الحرارة، وذوبان الثلوج النشط، وفيضان الأنهار في أراضي مناطق سيبيريا والفولغا والمناطق الفدرالية الوسطى، وبسبب ذلك أعلنت حالة الطوارئ على المستوى الفدرالي في منطقة أورنبورغ، حيث غمر نهر الأورال معظم مدينة أورسك، وبلغ الآن مستويات خطرة في المدينة الرئيسية أورنبورغ".