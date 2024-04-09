انت الأن تتابع خبر اختتام فعاليات بطولة تنس الطاولة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اختتمت الاثنين، فعاليات بطولة تنس الطاولة، والتي نظمها نادي سمر الكفارات، بمشاركة 16 شابًا وشابة ضمن فئات عمرية مختلفة برعاية مدير شباب محافظة إربد يحيى المومني.

وأكد المومني أهمية تنظيم مثل هذه البطولات خلال شهر رمضان المبارك لما لها من دور في صقل واكتشاف المواهب لدى الشباب، وذلك من خلال إقامة البطولات الرياضية المنوعة في مختلف المجالات، وبمشاركة من جميع الفئات العمرية.

كما أكد أهمية تقديم الدعم المستمر للقطاعات الشبابية والرياضية وفي الأندية كافة، لتقوم بدورها وواجباتها تجاه المنتسبين للأندية وتطوير العمل الشبابي والرياضي، منوها إلى أن الأندية والهيئات الشبابية وجدت لخدمة الشباب والمجتمعات المحلية، عن طريق تقديم أنشطتها وخدماتها لهم، وتوفير كافة الخدمات والبرامج والأنشطة المنوعة لخدمة أبناء الوطن.

وفي ختام البطولة التي حضرها رئيس النادي علي العمري وأعضاء النادي وحشد من أبناء المجتمع المحلي، سلم المومني الكؤوس والشهادات التقديرية على جميع الفائزين في البطولة.