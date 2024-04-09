انت الأن تتابع خبر 33360 شهيدا في غزة وضحايا تحت الركام والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 33360 شهيدا و75993 إصابة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.



وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 186 على قطاع غزة، إنه “وصل للمستشفيات 153 شهيدا و60 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة”.



وبينت أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.