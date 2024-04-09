انت الأن تتابع خبر زلزال بقوة 6,6 درجات يضرب شرق اندونيسيا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن المرصد الأميركي للزلازل الثلاثاء، أن زلزالا بقوة 6,6 درجات ضرب جزر الملوك في شرق إندونيسيا، بحسب واشنطن تايمز.

ووقع الزلزال قبالة ساحل جزيرة هالماهيرا فانس لا برنس، في مقاطعة جزر الملوك الشمالية عند الساعة 16:48 بالتوقيت المحلي (الساعة 9:48 ت غ) على عمق حوالى 33 كيلومترا بحسب المرصد الأميركي.

وتشهد إندونيسيا نشاطا زلزاليا وبركانيا متكررا بسبب موقعها على "حزام النار" في المحيط الهادئ، حيث تصطدم الصفائح التكتونية بعضها ببعض.