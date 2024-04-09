انت الأن تتابع خبر خيم وملاجئ للفلسطينيين استعدادا لاجتياح رفح .. تفاصيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أشارت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية ووسائل إعلام أخرى، أن وزارة الدفاع ستشتري 40 ألف خيمة قبل إخلاء مدينة رفح التي يهدد الاحتلال الإسرائيلي اجتياحها بريا.

ولم يصدر تأكيد فوري من وزارة الدفاع بشأن عملية الشراء، التي قالت عنها الصحف إن معلومات تسربت عنها دون إعلان رسمي.

وكانت أنباء الشراء المزمع للخيام، التي يمكن لكل منها إيواء 12 شخصا، واحدة من أولى العلامات على الاستعدادات الملموسة لإخلاء رفح التي يلوذ بها أكثر من مليون فلسطيني.

وفي سياق متصل قال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إنهم يقومون بتجهيز ملاجئ للسكان استعدادا لشن عملية عسكرية في رفح.