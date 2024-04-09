انت الأن تتابع خبر اعترافات صادمة من ضباط إسرائيليين: هذا ما حدث ب7 أكتوبر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أشارت القناة 12 الإسرائيلية: إلى استدعاء أسرى مفرج عنهم مع عائلاتهم لسماع نتائج تحقيق أجراه سلاح الجو بأحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول.

واعترف ضباط بتلقي أوامر بالتصدي للمركبات الخارجة من نير عوز نحو غزة وقتل من بداخلها.

و8 من الأسرى المفرج عنهم نجوا من إطلاق مروحيات الجيش النار عليهم، وفقا للقناة.

وتابعت ان مروحية الجيش غادرت بعد عملية إطلاق نار قتلت الإسرائيلية أفرات كاتس فيما نجا من وصلوا غزة مع خاطفيهم.