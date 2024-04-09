انت الأن تتابع خبر ملاجئ وهواتف أرضية .. بلدية حيفا تدعو لتجهيزات خشية الحرب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أشارت القناة الـ12 الإسرائيلية إلى أن رئيس بلدية حيفا يدعو لتجهيز هواتف أرضية وتخزين دواء وطعام خشية اندلاع حرب في الشمال.

كما دعا رئيس البلدية لتجهيز الملاجئ وعدم إغلاق الطرق بشكل يعرقل الإجلاء إن اندلعت حرب.

وفي سياق متصل، أوضحت التقارير التي تُنشر في "إسرائيل" عن الشمال، أن "هدوءاً قاتلاً ومشؤوماً ومخيفاً يسود المنطقة التي باتت مهجورة"، وذلك بعد ستة أشهر من المواجهات مع حزب الله اللبناني.

ومنذ إعلان "حزب الله" انخراطه في الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على غزة، من خلال فتحه جبهة "مساندة ودعم" على الحدود اللبنانية، باتت بلدة كريات شمونة شبه مهجورة، حيث المحلات التجارية مغلقة والطرقات الفارغة وإشارات المرور معطلة.

وبعد إجلاء حوالي 60 ألف إسرائيلي من الشمال، يستمر السجال، بل ويتأجج، بخصوص العودة إلى المنطقة التي تُعتبر في مرمى حزب الله، وهو ما يعارضه العديد من المسؤولين، طالما لا توجد ضمانات أمنية.