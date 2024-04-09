انت الأن تتابع خبر قراصنة يخترقون وزارة الحرب الإسرائيلية .. تفاصيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أفادت صحيفة "اسرائيل اليوم" العبرية مساء الثلاثاء، بتعرض وزارة حرب الاحتلال لاختراق تقني، وسط مخاوف من تسرب معلومات وصفت بالحساسة.

وأعلن المخترقون استهداف بعض أجهزة حواسيب تابعة لوزارة حرب الاحتلال، مؤكدين أنهم وضعوا أيدهم على معلومات وصفوها بالحساسة، بحسب الصحيفة العبرية.

وأفادت الصحيفة بأن المجموعة، التي لم يعرف جنسيتها، طالبت كيان الاحتلال بإطلاق سراح 500 من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.