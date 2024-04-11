تسجيل طلب التجنيد في قطر 2024

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رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة الداخلية القطرية عن فتح باب التسجيل لطلبات التجنيد في قوة الشرطة، للمواطنين القطريين ولمواليد دولة قطر من غير القطريين، وللأجانب.

وتتاح هذه الوظائف لجميع الجنسيات والمؤهلات، وفقًا للشروط والمؤهلات المحددة.

خطوات تسجيل طلب التجنيد في قطر

خدمة التجنيد للأجانب انقر هنا

وادخل إلى موقع وزارة الداخلية القطرية من خلال الرابط انقر هنا .

ثم اختر نوع العمل المناسب، سواء كان حرفيًا أو تخصصيًا.

حدد المسمى الوظيفي المرغوب فيه.

ثم تصفح الوظائف الشاغرة واختر الوظيفة المناسبة.

اضغط على زر “التقدم للعمل” الموجود على الشاشة.

ثم ادخل إلى بوابة التسجيل ضمن تقديمات الجيش القطري للباحثين.

إذا كنتِ إنثى، يجب تحديد خيار “الجيش القطري للبنات” من خلال نافذة التسجيل.

ثم أدخل البريد الإلكتروني وأنشئ كلمة مرور.

اختر اللغة المناسبة وأدخل رمز التحقق من خلال الصورة.

ثم اضغط على زر “إرسال الطلب” وانتظر حتى يتم الرد من قِبل الجهة المعنية بالطلب.

شروط تسجيل طلب التجنيد في قطر

يُشترط لتسجيل طلب التجنيد في قطر ما يلي:

اجتياز المقابلة الشخصية بنجاح.

كما إجادة القراءة والكتابة.

عدم ارتكاب أي جرائم تخل بالشرف وعدم صدور حكم قضائي سابق بهذا الشأن.

كما توفير ما يُثبت حسن السيرة الذاتية والسلوك.

اللياقة البدنية والصحية للعمل في الوظيفة.

الوثائق المطلوبة لتسجيل طلب التجنيد في قطر

صورة الهوية الشخصية.

كما أربعة صور فوتوغرافية حديثة.

مستند المؤهل العلمي معتمد من الجهة المسئولة.

سلم رواتب الجيش القطري

راتب الجندي في الجيش القطري 19,000 ريال قطري

ثم راتب الجندي الأول في الجيش القطري 21,000 ريال قطري

ثم العريف 23,000 ريال قطري

وكيل رقيب 24,000 ريال قطري

راتب الرقيب 26,000 ريال قطري

الرقيب الأول 28,000

راتب رئيس الرقباء 36,000 ريال قطري

ملازم 55,000 ريال قطري

ملازم أول 60,000

راتب نقيب 70,000

رائد 90,000ريال قطري

راتب مقدم 100,000

عقيد 120,000

عميد 150,000 رسال قطري

مميزات الإلتحاق بالجيش القطري

الحصول على رعاية صحية مجانية تغطيها الدولة.

كما الإقامة في سكن عسكري آمن بشكل كامل.

تلقي رواتب شهرية ثابتة بمجرد الوصول إلى سن التقاعد.

كما حصول المتدربين على بدلات السكن والانتقالات.

ثم تكريم المشاركين بمكافأة نهاية الخدمة.

خطوات الاستعلام عن وظائف الجيش القطري