انت الأن تتابع خبر تسجيل طلب التجنيد في قطر 2024 والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة الداخلية القطرية عن فتح باب التسجيل لطلبات التجنيد في قوة الشرطة، للمواطنين القطريين ولمواليد دولة قطر من غير القطريين، وللأجانب.
- وتتاح هذه الوظائف لجميع الجنسيات والمؤهلات، وفقًا للشروط والمؤهلات المحددة.
خطوات تسجيل طلب التجنيد في قطر
- خدمة التجنيد للأجانب انقر هنا
- وادخل إلى موقع وزارة الداخلية القطرية من خلال الرابط انقر هنا .
- ثم اختر نوع العمل المناسب، سواء كان حرفيًا أو تخصصيًا.
- حدد المسمى الوظيفي المرغوب فيه.
- ثم تصفح الوظائف الشاغرة واختر الوظيفة المناسبة.
- اضغط على زر “التقدم للعمل” الموجود على الشاشة.
- ثم ادخل إلى بوابة التسجيل ضمن تقديمات الجيش القطري للباحثين.
- إذا كنتِ إنثى، يجب تحديد خيار “الجيش القطري للبنات” من خلال نافذة التسجيل.
- ثم أدخل البريد الإلكتروني وأنشئ كلمة مرور.
- اختر اللغة المناسبة وأدخل رمز التحقق من خلال الصورة.
- ثم اضغط على زر “إرسال الطلب” وانتظر حتى يتم الرد من قِبل الجهة المعنية بالطلب.
- شروط تسجيل طلب التجنيد في قطر
يُشترط لتسجيل طلب التجنيد في قطر ما يلي:
- اجتياز المقابلة الشخصية بنجاح.
- كما إجادة القراءة والكتابة.
- عدم ارتكاب أي جرائم تخل بالشرف وعدم صدور حكم قضائي سابق بهذا الشأن.
- كما توفير ما يُثبت حسن السيرة الذاتية والسلوك.
- اللياقة البدنية والصحية للعمل في الوظيفة.
- الوثائق المطلوبة لتسجيل طلب التجنيد في قطر
- صورة الهوية الشخصية.
- كما أربعة صور فوتوغرافية حديثة.
- مستند المؤهل العلمي معتمد من الجهة المسئولة.
سلم رواتب الجيش القطري
- راتب الجندي في الجيش القطري 19,000 ريال قطري
- ثم راتب الجندي الأول في الجيش القطري 21,000 ريال قطري
- ثم العريف 23,000 ريال قطري
- وكيل رقيب 24,000 ريال قطري
- راتب الرقيب 26,000 ريال قطري
- الرقيب الأول 28,000
- راتب رئيس الرقباء 36,000 ريال قطري
- ملازم 55,000 ريال قطري
- ملازم أول 60,000
- راتب نقيب 70,000
- رائد 90,000ريال قطري
- راتب مقدم 100,000
- عقيد 120,000
- عميد 150,000 رسال قطري
مميزات الإلتحاق بالجيش القطري
- الحصول على رعاية صحية مجانية تغطيها الدولة.
- كما الإقامة في سكن عسكري آمن بشكل كامل.
- تلقي رواتب شهرية ثابتة بمجرد الوصول إلى سن التقاعد.
- كما حصول المتدربين على بدلات السكن والانتقالات.
- ثم تكريم المشاركين بمكافأة نهاية الخدمة.
خطوات الاستعلام عن وظائف الجيش القطري
- ادخل إلى موقع وزارة الداخلية القطرية.
- ثم اضغط على قائمة “وظائف الجيش القطري”.
- حدد نوع العمل المناسب.
- ثم أدخل المسمى الوظيفي.
- انقر على زر البحث.
- ثم اطلع على الوظائف الشاغرة.
- اختر المهنة المناسبة بناءً على المؤهلات.
- ثم اضغط على المجال المراد التقديم فيه.
- تأكد من التفاصيل جيدًا واختر التقدم للوظيفة المناسبة.
- ثم انتقل إلى صفحة التسجيل واملأ جميع البيانات المطلوبة.