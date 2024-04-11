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تسجيل طلب التجنيد في قطر 2024

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رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة الداخلية القطرية عن فتح باب التسجيل لطلبات التجنيد في قوة الشرطة، للمواطنين القطريين ولمواليد دولة قطر من غير القطريين، وللأجانب.

  • وتتاح هذه الوظائف لجميع الجنسيات والمؤهلات، وفقًا للشروط والمؤهلات المحددة.

خطوات تسجيل طلب التجنيد في قطر

  • خدمة التجنيد للأجانب انقر هنا
  • وادخل إلى موقع وزارة الداخلية القطرية من خلال الرابط انقر هنا .
  • ثم اختر نوع العمل المناسب، سواء كان حرفيًا أو تخصصيًا.
  • حدد المسمى الوظيفي المرغوب فيه.
  • ثم تصفح الوظائف الشاغرة واختر الوظيفة المناسبة.
  • اضغط على زر “التقدم للعمل” الموجود على الشاشة.
  • ثم ادخل إلى بوابة التسجيل ضمن تقديمات الجيش القطري للباحثين.
  • إذا كنتِ إنثى، يجب تحديد خيار “الجيش القطري للبنات” من خلال نافذة التسجيل.
  • ثم أدخل البريد الإلكتروني وأنشئ كلمة مرور.
  • اختر اللغة المناسبة وأدخل رمز التحقق من خلال الصورة.
  • ثم اضغط على زر “إرسال الطلب” وانتظر حتى يتم الرد من قِبل الجهة المعنية بالطلب.
  • شروط تسجيل طلب التجنيد في قطر

يُشترط لتسجيل طلب التجنيد في قطر ما يلي:

  • اجتياز المقابلة الشخصية بنجاح.
  • كما إجادة القراءة والكتابة.
  • عدم ارتكاب أي جرائم تخل بالشرف وعدم صدور حكم قضائي سابق بهذا الشأن.
  • كما توفير ما يُثبت حسن السيرة الذاتية والسلوك.
  • اللياقة البدنية والصحية للعمل في الوظيفة.
  • الوثائق المطلوبة لتسجيل طلب التجنيد في قطر
  • صورة الهوية الشخصية.
  • كما أربعة صور فوتوغرافية حديثة.
  • مستند المؤهل العلمي معتمد من الجهة المسئولة.

سلم رواتب الجيش القطري

  • راتب الجندي في الجيش القطري 19,000 ريال قطري
  • ثم راتب الجندي الأول في الجيش القطري 21,000 ريال قطري
  • ثم العريف 23,000 ريال قطري
  • وكيل رقيب 24,000 ريال قطري
  • راتب الرقيب 26,000 ريال قطري
  • الرقيب الأول 28,000
  • راتب رئيس الرقباء 36,000 ريال قطري
  • ملازم 55,000 ريال قطري
  • ملازم أول 60,000
  • راتب نقيب 70,000
  • رائد 90,000ريال قطري
  • راتب مقدم 100,000
  • عقيد 120,000
  • عميد 150,000 رسال قطري

مميزات الإلتحاق بالجيش القطري

 

  • الحصول على رعاية صحية مجانية تغطيها الدولة.
  • كما الإقامة في سكن عسكري آمن بشكل كامل.
  • تلقي رواتب شهرية ثابتة بمجرد الوصول إلى سن التقاعد.
  • كما حصول المتدربين على بدلات السكن والانتقالات.
  • ثم تكريم المشاركين بمكافأة نهاية الخدمة.

خطوات الاستعلام عن وظائف الجيش القطري

  • ادخل إلى موقع وزارة الداخلية القطرية.
  • ثم اضغط على قائمة “وظائف الجيش القطري”.
  • حدد نوع العمل المناسب.
  • ثم أدخل المسمى الوظيفي.
  • انقر على زر البحث.
  • ثم اطلع على الوظائف الشاغرة.
  • اختر المهنة المناسبة بناءً على المؤهلات.
  • ثم اضغط على المجال المراد التقديم فيه.
  • تأكد من التفاصيل جيدًا واختر التقدم للوظيفة المناسبة.
  • ثم انتقل إلى صفحة التسجيل واملأ جميع البيانات المطلوبة.
أحمد صلاح

أحمد صلاح

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