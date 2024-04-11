انت الأن تتابع خبر الخارجية الروسية:لا تسافروا لهذه الدول باستثناء الأردن والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أن الوضع في الأردن مستقر، لكنها أوصت بشدة المواطنين الروس بالامتناع عن السفر إلى منطقة الشرق الأوسط ولاسيما إسرائيل ولبنان والأراضي الفلسطينية، إلا للضرورة القصوى.



وقالت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: "الوضع متوتر في منطقة الشرق الأوسط في ظل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والوضع على الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل لا يزال مضطربا".

وأضافت: "نوصي المواطنين الروس بإلحاح بالامتناع عن السفر إلى المنطقة، وخاصة إلى إسرائيل ولبنان والأراضي الفلسطينية إلا في حالات الضرورة القصوى".



ويتصاعد التوتر في الشرق الأوسط حيث استهدف الطيران الإسرائيلي مؤخرا مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق ما أسفر عن دمار كبير فيها وفي المباني المجاورة ومقتل من كانوا بالمبنى، وبينهم العميدان في الحرس الثوري محمد رضا زاهدي ومحمد هادي حاجي رحيمي، و5 ضباط مرافقين.



ونشر حساب المرشد الإيراني على منصة "إكس" تهديدا لإسرائيل باللغة العبرية بخصوص استهدافها للسفارة الإيرانية في دمشق.



وأكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن "هذه الجريمة الجبانة لن تبقى من دون رد".



من جهته شدد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن إسرائيل ليست خائفة من رد إيران.



كما تشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل منذ الثامن من أكتوبر، اشتباكات متقطعة بين حزب الله اللبناني والقوات الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب في غزة، وسط تزايد المخاوف من توسع نطاق الحرب في المنطقة.



وناشدت الأمم المتحدة وقوات اليونيفيل العاملة في لبنان كل الأطراف وقف الأعمال العدائية بإطار القرار 1701 بالتزامن مع إعلان الجيش الإسرائيلي إنهاء مرحلة من الاستعدادات لاحتمال شن عملية عسكرية على حدود لبنان.