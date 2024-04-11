انت الأن تتابع خبر اقتحام نابلس وعملية عسكرية وسط غزة وقصف ميناء الصيادين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، منطقة نابلس الجديدة جنوب نابلس.



وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال داهمت أحد المنازل في منطقة نابلس الجديدة، وقامت بتفتيشه، والعبث بمحتوياته، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وعلى صعيد آخر، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي ليلة الأربعاء عملية عسكرية وسط قطاع غزة، وفقا بيان لقوات الاحتلال.



وقالت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، إنّ الفرقة 162 تقود العملية العسكرية وسط قطاع غزة، حيث قصفت عشرات المواقع منذ بدء العملية العسكرية.



وأضافت أن عمليتها العسكرية البرية الجديدة وسط قطاع غزة يتخللها قصف من الجو والبحر.



وتستعين قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصف المدفعية ورصاص طائرات مسيّرة في منطقة الاشتباكات شمالي النصيرات.

الى ذلك، قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي ميناء الصيادين ومحيطه غربي مدينة غزة، صباح اليوم الخميس.



ويشكو الصيادون في ميناء مدينة غزة من أوضاع صعبة ومعاناة يواجهونها في تأمين قوت عائلاتهم، في ظل النقص الحاد في الغذاء، وعدم وصول المساعدات الكافية، بعد تدمير كبير خلّفه القصف في كل أرجاء الميناء وقواربه.



ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.



وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة، إلى ارتقاء 33 ألفا و 482 شهيدا، وإصابة 76 ألفا و 49 آخرين، إلى جانب نزوح نحو 85 بالمئة من سكان القطاع، بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات أممية.