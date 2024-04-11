انت الأن تتابع خبر آليات الاحتلال تتوغل في النصيرات وسط قصف مكثف والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - توغلت آليات وجرافات الاحتلال الإسرائيليّ، الخميس ثاني أيام عيد الفطر المبارك، في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وسط قصف جوي ومدفعي مكثف طال المناطق الشمالية من المخيم.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين خلال عملية التوغل المستمرة في مخيم النصيرات، فيما يُسمع دويّ انفجارات في عمق المخيم ناتجة عن الغارات الإسرائيلية المكثفة على عمق مخيم النصيرات.

وأفادت مصادر فلسطينية باستشهاد خمسة أشخاص على الأقل وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على مخيم النصيرات في وسط قطاع غزة.

وقالت مصادر عبريّة، نقلًا عن جيش الاحتلال، إنّ الجيش عثر على منصات إطلاق صواريخ في النصيرات.