انت الأن تتابع خبر جيش الاحتلال يكشف عن تدريب مشترك يحاكي الهجوم على إيران والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، إنّ سلاح الجو أجرى خلال الأيام القليلة الماضية تدريبًا مشتركًا مع نظيره القبرصي يحاكي هجومًا على إيران.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن إذاعة الجيش قولها إنّ هذا التدريب يأتي "في إطار الاستعدادات المتواصلة للرد على أي اعتداء إيراني محتمل".

وأشارت الهيئة إلى أنّ "سلاح الجو الإسرائيلي كان قد أوقف تمريناته قبل نصف عام بسبب انشغاله في الحرب بقطاع غزة والجبهة الشمالية، ولكنه استأنفها مؤخرًا في ظل تهديدات طهران".