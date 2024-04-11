انت الأن تتابع خبر كيم جونغ أون: هذا وقت الاستعداد للحرب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - توعَّد الرئيس الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، أعداءَ بلاده بـ"ضربة قاتلة في حال حدث استفزاز"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية، حيث قال "ستوجّه من دون تردد ضربة قاتلة إلى العدو عبر حشد كل الوسائل المتاحة لها" في حال حدوث استفزاز.

وأوضحت الوكالة الرسمية أنّ كيم أدلى بهذه التصريحات خلال زيارته لجامعة "كيم جونغ إيل" العسكرية والسياسية في العاشر من أبريل.

وقال كيم: "حان الوقت للاستعداد للحرب أكثر من أي وقت مضى"، مشددًا على أنّ بلاده يجب أن تكون "أكثر حزمًا واستعدادًا بشكلٍ كاملٍ للحرب التي يجب الفوز فيها، وليس فقط لحرب محتملة".