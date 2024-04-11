انت الأن تتابع خبر موسكو تدعو دولة الاحتلال وإيران لضبط النفس والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - دعت موسكو، الخميس، إيران ودولة الاحتلال الإسرائيليّ إلى ضبط النفس بعدما أطلقت طهران تهديدات جديدة على خلفية ضربة استهدفت مبنى قنصليتها في دمشق وأسفرت عن مقتل الكثير من الأشخاص من بينهم ضابطان إيرانيان.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف لصحافيين "من المهم جدًا أن يمارس الجميع ضبط النفس لتجنّب زعزعة استقرار المنطقة غير المستقرة أصلا".

ونصحت وزارة الخارجية الروسية المواطنين الروس بالامتناع عن السفر إلى الشرق الأوسط، خاصة إلى دولة الاحتلال ولبنان والأراضي الفلسطينية، وقالت الوزارة "الوضع المتوتر في منطقة الشرق الأوسط لا يزال مستمرا".