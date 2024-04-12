انت الأن تتابع خبر شهيدان برصاص الاحتلال الإسرائيلي في طوباس ومخيمها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استشهد شاب، وأصيب ثلاثة آخرون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، خلال اقتحام الاحتلال مخيم الفارعة جنوب طوباس، إلى جانب استشهاد شاب في مدينة طوباس شمال شرق الضفة الغربية.

وأكدت مصادر طبية في المخيم استشهاد الشاب محمد عصام شحماوي، جراء إصابته بالرصاص الحي في الرأس.

وفي التفاصيل، قال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن 4 شبان أصيبوا برصاص الاحتلال، أحدهم في الرقبة والبطن وصفت بالخطيرة، إضافة إلى إصابة ثانية بالرصاص الحي في الفخذ، فيما أصيب الشاب الثالث برصاصتين في الحوض والرجل، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

كما استشهد، اليوم الجمعة، شاب في مدينة طوباس شمال شرق الضفة الغربية، بعد إطلاق قوات الاحتلال النار على المركبة التي كان يستقلها.

وأوضح الهلال الأحمر في بيان مقتضب، أن طواقمه تلقت بلاغا عن استهداف الاحتلال لمركبة في طوباس، وتم تحريك مركبة إسعاف إلى الموقع، إلا أن قوات الاحتلال استولت على المركبة ومن بداخلها.

وفي وقت لاحق، أعلنت طواقم الهلال أنها انتشلت شهيدا من داخل المركبة المستهدفة بعد أن تركتها قوات الاحتلال قرب مفرق طمون جنوب طوباس.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت مدينة طوباس في ساعات الصباح، وانتشرت في عدد من أحيائها.