انت الأن تتابع خبر في اليوم الـ189 .. 33634 شهيدا في غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تتواصل المعارك الضارية بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال وسط قطاع غزة، بعد إطلاق الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية بالمنطقة، وذلك في اليوم الـ189 للحرب.



سياسيا، أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية تمسكها بمطالبها المعلنة لإبرام اتفاق، وفي مقدمتها عودة النازحين إلى ديارهم وانسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع.



وفي تداعيات الحرب المستمرة على غزة المحاصرة، تتأهب إسرائيل لضربة انتقامية محتملة من إيران، ورجح مسؤولون أميركيون أنها باتت وشيكة وقد تكون “أكبر من المعتاد”.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول الماضي حتى الجمعة، إلى 33634 شهيدا و76214 إصابة، وفق وزارة الصحة في القطاع.



وقالت الوزارة، في اليوم الـ 189 للعدوان على القطاع، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 89 شهيدا و120 إصابة خلال 24 ساعة.



وأكدت أن عددا من الضحايا ما يزالون تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.