انت الأن تتابع خبر فرنسا توصي بعدم السفر إلى 4 دول في الشرق الأوسط والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أوصت الخارجية الفرنسية المواطنين بعدم السفر إلى 4 دول في الشرق الأوسط، على خلفية التوتر الحاصل في المنطقة بين إيران وإسرائيل.



ومع استمرار تصاعد التوتر في المنطقة بعد أشهر من الصراع بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحركة "حماس" في قطاع غزة، حثت السلطات الفرنسيين على تجنب أي سفر إلى أي مكان هناك.



وحذرت وزارة الخارجية الفرنسية من أنه على المواطنين "الامتناع" عن السفر إلى إيران وإسرائيل ولبنان والأراضي الفلسطينية.



وتجدر الإشارة إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي مستمرا في قصفه لمناطق مختلفة في قطاع غزة لليوم 189 على التوالي، رغم قرار مجلس الأمن الدولي الداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار، وسط مواجهات محتدمة مع "حزب الله" على الحدود مع لبنان.