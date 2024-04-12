انت الأن تتابع خبر توقعات بهجوم إيراني على إسرائيل اليوم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نقلت شبكة "سي بي إس" الأميركية عن مسؤولين أميركيين قولهم إن الهجوم الإيراني على إسرائيل وشيك وقد يقع اليوم.

من ناحية ثانية، نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، صباح الجمعة، تقريرا، تشير فيه إلى أن إسرائيل تستعد لتعرضها لهجوم مباشر من قبل إيران، خلال الساعات الـ24-48 القادمة.

ونقلت الصحيفة ذلك عن شخص أطلعته القيادة الإيرانية على الأمر، فيما ذكرت الصحيفة أنه بينما تتم مناقشة خطط الهجوم، لم يتم اتخاذ قرار نهائي بعد.

وقال مسؤولان أميركيان لقناة "CBS"، الجمعة، أن هجوما إيرانيا كبيرا على إسرائيل قد يحدث خلال ساعات متوقعة خلال اليوم الجمعة، وستشمل 100 طائرة مسيّرة وعشرات الصواريخ الموجّهة لأهداف عسكرية إسرائيلية بالعمق الإسرائيلي.

وقال مصدر أميركي للقناة الأميركية، أن هذا سيكون تحديا للإسرائيليين للدفاع عن النفس بهجوم بهذا الحجم.