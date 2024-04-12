انت الأن تتابع خبر الشرطة البريطانية تعتقل محتجين على مبيعات الأسلحة لإسرائيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أشارت صحيفة الاندبندنت البريطانية إلى أن الشرطة البريطانية اعتقلت 5 أشخاص للاشتباه في تسببهم بأضرار إجرامية، الأربعاء، إثر رش مقر وزارة الدفاع في لندن بالطلاء الأحمر احتجاجاً على مواصلة بريطانيا بيع الأسلحة لإسرائيل.

وكان متظاهرون ضد الحرب الإسرائيلية على غزة قاموا برش مبنى وزارة الدفاع البريطانية في لندن باللون الأحمر، مطالبين بوقف التعاون العسكري البريطاني مع إسرائيل، مثلما طالبوا بأن يلتزم كل من حزبي المحافظين والعمل بفرض حظر على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.

وأضافت الصحيفة، أن مقطع فيديو نُشر على منصة (إكس) أظهر العديد من المتظاهرين وهم يقفزون على السور الخارجي لمبنى وزارة الدفاع قبل رش جدران المبنى بالطلاء الأحمر.