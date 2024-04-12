انت الأن تتابع خبر مكتب نتنياهو يحذر من هجوم إيراني محتمل الليلة والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - طلب مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من جميع المديرين العامين بالوزارات الاستعداد لهجوم إيراني محتمل على دولة الاحتلال الليلة، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.

وقال مكتب نتنياهو في إحاطة للمديرين العامين للوزارات الحكومية: "خطر الهجوم حقيقي... استعدوا لجميع الاحتمالات".

وأطلع المدير العام لمكتب رئيس الوزراء، يوسي شيلي، جميع المديرين العامين للوزارات الحكومية، تحسبًا لاحتمال وقوع هجوم إيراني وضرورة الاستعداد لمختلف السيناريوهات المدنية.

وصدرت تعليمات للرؤساء التنفيذيين بأن يكونوا متيقظين ومتاحين، وأن يستمعوا إلى وسائل الإعلام. وقال: "الرسالة التي يتم نقلها في المحادثة هي أنه لا يوجد يقين من وقوع هجوم، لكن التهديدات موجودة وحقيقية... ويجب أن نستعد لجميع الاحتمالات".