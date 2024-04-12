انت الأن تتابع خبر ايرلندا والنرويج: نقترب ومستعدون للاعتراف بدولة فلسطينية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال رئيس الوزراء الأيرلندي سيمون هاريس إن بلاده تقترب من الاعتراف رسميًا بالدولة الفلسطينية، في وقت قال فيه رئيس الوزراء النرويجي جوناس غار ستور إن بلاده مستعدة لاتخاذ قرار بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

جاء ذلك في مؤتمرين أعقبا لقاء المسؤولين الإيرلندي والنرويجي برئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الجمعة.

وعقب اجتماعه بنظيره الإسباني قال رئيس الوزراء الأيرلندي إن أيرلندا تقترب من الاعتراف رسميًا بالدولة الفلسطينية، وترغب في القيام بذلك بالتنسيق مع إسبانيا ودول أخرى ذات تفكير مماثل، والشهرَ الماضي، أعلنت إسبانيا وأيرلندا ومالطا وسلوفينيا أنها ستعمل معا نحو الاعتراف بدولة فلسطينية.

كما أعلن رئيس الوزراء النرويجي استعداد بلاده للاعتراف بالدولة الفلسطينية، بالتعاون مع دول أخرى بحضور نظيره الإسباني بيدرو سانشيز.

وقال جوناس غار ستور خلال مؤتمر صحفي مشترك مع سانشيز "النرويج مستعدة لاتخاذ قرار بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية".

وأضاف "يجب اتخاذ هذا القرار على أساس التوقيت والسياق بالتعاون الوثيق مع الدول التي تتشارك الأفكار نفسها. ولم نضع جدولا زمنيا محددا".