انت الأن تتابع خبر شهداء في القصف الإسرائيلي المتواصل على غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استشهد ما لا يقل عن 10 مواطنين، وأصيب آخرون، في قصف إسرائيلي استهدف عدة منازل ومناطق في قطاع غزة؛ حيث شن طيران الاحتلال غارة على منزل يعود لعائلة الإسي، في الزرقا وسط مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد 5 مواطنين على الأقل، وإصابة 30 آخرين، حسب ما نقلت مصادر فلسطينيّة.

كما استشهد مواطنان، وجرح عدد آخر، في قصف إسرائيلي شمال مخيم النصيرات وسط القطاع، واستشهد عدد من المواطنين، وأصيب آخرون، إثر قصف استهدف بيت حانون شمال قطاع غزة، فيما أغار الطيران الحربي على منزل يعود لعائلة أبو سامح، على دوار مكي في مخيم المغازي وسط القطاع.

وفي وقت سابق، شنت طائرات الاحتلال الحربية غارة على دير البلح وسط القطاع، فيما تمكنت طواقم الدفاع المدني والإسعاف، من انتشال جثامين 10 شهداء من مناطق متفرقة في مدينة خان يونس جنوبًا.