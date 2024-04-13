انت الأن تتابع خبر العثور على جثة المستوطن المفقود منذ الجمعة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح -بعد عمليات البحث عنه منذ الجمعة الفائت، أشار الإعلام العبري إلى العثور على جثة المستوطن المفقود منذ صباح الجمعة بنيامين أحيمئير (14) عاما في احدى مناطق قرية بن المغير شمال مدينة رام الله.

وبدأ الأمن بالتحقيق في سبب الوفاة، مشيرا إلى وجود احتمالية أن تكون جريمة.

ويشن مئات المستوطنين حملة مسعورة على القرى والبلدات الفلسطينية بدعم وإسناد من قوات الاحتلال منذ الجمعة بحجة البحث عن مستوطن مفقود.

وقام المستوطنون وقوات الاحتلال بحرق المنازل والمركبات والأشجار في عدد من القرى في نابلس ورام الله وغيرهما من المدن الفلسطينية، واعتدوا على المئات من الفلسطينيين المرابطين مما تسبب بوقوع شهداء والعشرات من الجرحى والمصابين.