انت الأن تتابع خبر أرقام مروعة .. ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 33686 شهيدا و76309 مصابين منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة بالقطاع.

وأوضحت الوزارة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 5 مجازر في قطاع غزة راح ضحيتها 52 شهيدا و95 مصابا خلال 24 ساعة الماضية.

من جانبها، قال المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني ان اعتداءات الاحتلال تزيد من عدد الضحايا وتعرقل عمل الطواقم الطبية.

وأكد ان مناشدات عن مفقودين في قطاع غزة "وننسق للوصول إليهم".

ودعا المجتمع الدولي إلى إنقاذ السكان ووقف العدوان على قطاع غزة.