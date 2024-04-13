إيران تحتجز سفينة قرب مضيق هرمز تابعة لدولة الاحتلال

انت الأن تتابع خبر أيران تحتجز سفينة قرب مضيق هرمز تابعة لدولة الاحتلال والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن الحرس الثوريّ الإيراني أنه احتجزَ، السبت، ناقلة حاويات مرتبطة بدولة الاحتلال الإسرائيليّ في مياه الخليج العربي قرب مضيق هرمز، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا).

وأضافت الوكالة "احتجزت القوة البحرية الخاصة ناقلة الحاويات ام سي اس أريز خلال عملية نفذتها مروحية قرب مضيق هرمز" موضحة أنّ السفينة "ترفع العلم البرتغالي وتديرها شركة زودياك التي يملكها الرأسمالي الإسرائيلي إيال عوفر ويتم اقتيادها إلى المياه الإقليمية الإيرانية".

وفي وقت سابق، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية، السبت، إنّها تلقت بلاغًا عن حادث وقع لسفينة على بعد 50 ميلاً بحرياً شمال شرقي إمارة الفجيرة الإماراتية.

وأضافت الهيئة التابعة للبحرية البريطانية أن السفينة أبلغت عن أن سلطات بالمنطقة احتجزت السفينة، من دون أن تذكر المزيد من التفاصيل، ونصحت الهيئة السفن بالتحرك بحذر والإبلاغ عن أي نشاط مريب.