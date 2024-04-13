انت الأن تتابع خبر الاحتلال يقصف مدرسة تؤوي نازحين في النصيرات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة أنّ الاحتلال الإسرائيلي "ارتكب خمس مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 52 شهيدًا و 95 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأشارت إلى أنه "لا يزال عددٌ من الضحايا تحت الركام، وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وقصف جيش الاحتلال السبت، مدرسة تابعة لـ"الأونروا" تؤوي نازحين في مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة، ما أدى إلى إحداث أضرار بالغة، وهذا هو القصف الإسرائيليّ الثاني الذي تتعرض له المدرسة التي تحمل اسم "المخيم الجديد الابتدائية المشتركة"، خلال أقل من 24 ساعة.

وفي السياق نفسه، أصيب عدد من الفلسطينيين في سلسلة غارات إسرائيلية جوية ومدفعية استهدفت مناطق شمال مخيم النصيرات خلال الساعات الماضية.

ومع الإعلان الجديد لوزارة الصحة، ترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى (33٫686) شهيدًٍا، و (76٫309) إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.