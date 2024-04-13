انت الأن تتابع خبر إغلاق سفارات وتغيير رحلات جوية تحسبًا لضربة إيران والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تتحرك بعض الدول سريعًا تحسبًا من ضربة وشيكة لإيران ضد دولة الاحتلال في المنطقة، وسط تكهنات لا تحصى عن سيناريو الهجوم وتوقيته، والرد عليه من قبل الدولة العبرية، وبينما كان العالم ينتظر، مساء الجمعة، الهجوم، بعد تقارير استخباراتية متواترة، حاولت دول أوروبية استغلال الوقت لاتخاذ تدابير سريعة شملت حركة الطيران، وحماية الطواقم الدبلوماسية.

وقالت وكالة الأنباء الألمانية إنّ أفراد عائلات المبعوثين الدبلوماسيين العاملين بالسفارة الألمانية في طهران يعتزمون مغادرة إيران في ظل التهديد بالتصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل، وقال متحدث باسم الخارجية الألمانية، السبت، إنها "اتخذت أيضًا مزيدًا من الاحتياطات الأمنية، ومن المقرر عقد جلسة لفريق أزمة في مقر الخارجية".

وتابع المتحدث أنه "يُفترض وجود عدد أكبر من حاملي الجنسية المزدوجة الألمانية - الإيرانية في إيران، لكنّها نوهت إلى أنه لا توجد أرقام مؤكدة؛ لأن هؤلاء المواطنين غير ملزمين بالإبلاغ عن وجودهم في الخارج".

وكانت الخارجية الألمانية قد طالبت كل الرعايا الألمان الموجودين في إيران، الجمعة، بمغادرة البلاد، وحذرت مواطنيها في الوقت نفسه من السفر إلى إيران، وذكرت أن الوضع الأمني يمكن أن يتفاقم سريعًا ودون سابق إنذار.

ولم توضح الوزارة لماذا شملت أربيل بالإجراء الاحترازي، رغم أن مصادر عراقية أبلغت الشرق الأوسط، الأسبوع الماضي، أن القوى الشيعية ورئيس الحكومة محمد شياع السوداني ألزموا الفصائل بعدم ضرب أربيل لأسباب سياسية.