انت الأن تتابع خبر مئات من سكان دولة الاحتلال يتظاهرون ضدّ نتنياهو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تظاهر مئات من سكان دولة الاحتلال بمدينة رحوبوت قرب تل أبيب، السبت، مطالبين بإجراء انتخابات مبكرة وإبرام صفقة لتبادل الأسرى المأسورين في قطاع غزة.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية إنّ قرابة 300 إسرائيلي تظاهروا أمام معهد وايزمان للعلوم في مدينة رحوبوت (وسط)، للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة وإبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس.

ومن المتوقع توسع المظاهرات المناوئة لحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في وقت لاحق السبت لتشمل مدنا ومناطق أخرى، وقالت مصادر عبريّة إنّ شرطة الاحتلال اعتقلت ثلاثة متظاهرين في قيسارية.

ويوميًا يتظاهر إسرائيليون في عدة مناطق للضغط على حكومة نتنياهو.