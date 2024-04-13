انت الأن تتابع خبر حماس تسلّم ردّها على مقترح وقف إطلاق النار والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت حركة حماس، أنّها سلمت الوسطاء ردها على مقترح لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدة تمسكها بمطالبها السابقة، وقالت الحركة الفلسطينية في بيانٍ لها: "سلَّمت حركة حماس قبل قليل للإخوة الوسطاء في مصر وقطر، ردَّها على المقترح الذي تسلَّمته يوم الاثنين الماضي، ونؤكّد في حركة حماس مجددًا على تمسكنا بمطالبنا ومطالب شعبنا الوطنية ..."، وأكدت الحركة أنها "مستعدة لإبرام صفقة تبادل جادة وحقيقية للأسرى بين الطرفين".

وتتمثل مطالب حماس بـ "وقف دائم لإطلاق النار، وانسحاب جيش الاحتلال من كامل قطاع غزة، وعودة النازحين إلى مناطقهم وأماكن سكناهم، وتكثيف دخول الإغاثة والمساعدات والبدء بالإعمار ...".