انت الأن تتابع خبر مصادر: إطلاق صواريخ كروز من إيران تصل بعد ساعتين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت مصادر إنّ إيران أطلقت مئات المُسيّرات، وقُدّر الوقت لوصول هذه المسيرات إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة بنحو تسع ساعات، في حين أشارت ذات المصادر أنّ إيران أطلقت عدّة صواريخ كروز، من المتوقع أن تصل بعد حوالي ساعتين.

ونقلت مصادر إعلامية عن الحرس الثوري الإيراني قوله: إنّ "العملية نفذت بعشرات الصواريخ والطائرات المسيرة لضرب أهداف محددة في الأراضي المحتلة".

ونقلت القناة 12 العبريّة أنّ تقارير تتحدث عن إطلاق صواريخ مجنحة من إيران نحو دولة الاحتلال بعد وقت من إطلاق أسراب المسيرات.