انت الأن تتابع خبر اجتماع لتنسيق رد دبلوماسي على الهجوم الإيراني والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أشار الرئيس الأمريكي جو بايدن، في تصريحات أدلاها فجر الأحد، إلى أنه سيجتمع مع أقرانه من قادة مجموعة الدول السبع لتنسيق رد دبلوماسي موحد على الهجوم الإيراني ضد إسرائيل.

وأضاف بايدن، "لم نشهد هجمات على قواتنا أو منشآتنا اليوم إلا أننا سنظل يقظين لجميع التهديدات".

هذا وافاد البيت الأبيض، بأن بايدن أبلغ رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن واشنطن ستعارض أي هجوم إسرائيلي ضد إيران.

وفي وقت سابق أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، توفير دعم "ثابت" للاحتلال الإسرائيلي في مواجهة الهجوم الإيراني السبت.

جاء هذا التأكيد بعد عقد اجتماع طارئ مع كبار المسؤولين الأمنيين لمناقشة التصعيد المتزايد في الشرق الأوسط.

وقال بايدن عبر منصة "اكس" ناشرا صورة للاجتماع الذي عقد في البيت الأبيض "التقيت للتو فريقي للأمن القومي لمناقشة هجمات ايران ضد اسرائيل. إن التزامنا ثابت (دفاعا عن) أمن اسرائيل في وجه تهديدات ايران ووكلائها".

من ناحية ثانية، نقلت صحيفة نيويورك تايمز، عن مسؤول إسرائيلي، أن الرد على الهجوم الإيراني سيتم تنسيقه مع الحلفاء.

وشنت إيران مساء السبت انطلاقا من أراضيها هجوما بمسيرات على الأراضي الفلسطينية المحتلة.