انت الأن تتابع خبر عودة مطار بن غوريون للعمل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أشار الإعلام العبري إلى أن مطار بن غوريون عاد للعمل بعد إغلاقه الليلة الماضية، كما تم فتح المجال الجوي لإسرائيل بعد 7 ساعات على إغلاقه، بسبب الهجوم الإيراني بالمسيّرات في اتجاه الاحتلال الإسرائيلي ليل السبت الأحد من أراضيها.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد قررت في وقت سابق إغلاق المجال الجوي في "البلاد" اعتبارا من الساعة الواحدة فجرا بالتوقيت المحلي حتى إشعار آخر.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أنه سيتم إغلاق مطار "بن غوريون" في تل أبيب ليلة السبت لمدة 3 ساعات، كما تم إخلاء المجمعات التجارية وفتح الملاجئ قبل الهجوم الإيراني.