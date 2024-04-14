انت الأن تتابع خبر إعادة فتح أجواء العراق ولبنان أمام حركة الطائرات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت سلطة الطيران المدني العراقي صباح الأحد، إعادة فتح الأجواء أمام حركة الطائرات بعد إغلاقها مساء السبت بسبب الهجوم الإيراني على "إسرائيل".

كما أعلن لبنان عن إعادة فتح فتح أجوائه أمام حركة الطائرات بعد إغلاقها مساء السبت.

وكانت وزارة الأشغال العامة والنقل اللبنانية، أعلنت في بيان "ان إغلاق الأجواء ليلا هو إجراء مؤقت واحترازي، على أن يتم تحديث ذلك ومراجعته بحسب التطورات".

كما أعلنت شركة "طيران الشرق الأوسط" اللبنانية عن تأجيل كل رحلاتها التي ستنطلق صباح اليوم الى مواعيد تحدد لاحقا باستثناء خمس رحلات.