انت الأن تتابع خبر إيران تعلن تدمير موقعين عسكريين إسرائيليين مهمين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت هيئة الأركان الإيرانية أن الهجوم الإيراني أدى إلى تدمير موقعين عسكريين إسرائيليين مهمين.

وأكدت ان "إسرائيل" تجاوزت الخطوط الحمراء باستهداف القنصلية في سوريا وكان لا بد من الرد عليها.

وتابعت هيئة الأركان الإيرانية: هجومنا انتهى ولا نرغب في مواصلته لكن سنرد بقوة إذا ما استهدفت إسرائيل مصالحنا، وإذا شاركت واشنطن في أي هجوم ضدنا فإننا سنستهدف قواعدها بالمنطقة ولن تكون بمأمن.

من جانبه، قال قائد الحرس الثوري الإيراني، انه كان بامكان ايران شن عملية واسعة، لكنها حددت أهدافا معينة في الأراضي المحتلة.

وأشار: عمليتنا كانت محدودة وناجحة، وضربنا المواقع التي كانت منطلقا لاستهداف قنصليتنا بسوريا.

من ناحية ثانية، قالت القناة 12 نقلا عن جيش الاحتلال الإسرائيلي إن 7 صواريخ فقط اخترقت الأجواء من أصل 110 صواريخ باليستية أطلقتها إيران على إسرائيل الليلة الماضية.