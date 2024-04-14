انت الأن تتابع خبر مندوب إيران بالأمم المتحدة: ملتزمون بالرد على أي تهديد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة، في بيان نشرته على منصة (اكس) الأحد، إن العمل العسكري الإيراني جاء ردا على العدوان الإسرائيلي على مقراتها الدبلوماسية في دمشق، ويمكن اعتبار المسألة منتهية.

وأوضحت البعثة أن العمل العسكري نفذ بناء على المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بالدفاع المشروع.

وحذرت من أنه "إذا ارتكب النظام الإسرائيلي خطأ آخر، فإن رد إيران سيكون أكثر حدة بكثير"، مشددة على إنه صراع بين ايران والنظام الإسرائيلي الذي يجب على الولايات المتحدة أن تبقى بعيدة عنه.

وقبل ساعات قال مندوب إيران في الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني: نحذر إسرائيل من أي تحرك عسكري وملتزمون بالرد على أي تهديد وتعهد بالرد قانونيا على أي عدوان "يستهدف مصالحنا ووحدة أراضينا".

من ناحية ثانية، أعلنت سلطات مطار مهر آباد في العاصمة الإيرانية طهران، تمديد إلغاء الرحلات الجوية لغاية الساعة 12:00 ظهر الأحد بالتوقيت المحلي.

وقالت في بيان الأحد، بحسب وكالة تسنيم الإيرانية، إن المطار كان مغلقا أمام الرحلات الجوية بين الساعة 02:30 صباحا و07:30 صباحا بالتوقيت المحلي، وتم تمديد الإغلاق لغاية الساعة 12:00 ظهرا.

وفي أعقاب الرد العسكري الإيراني على إسرائيل بصواريخ وطائرات مسيرة الليلة الماضية، تم إغلاق المجال الجوي لطهران أمام جميع الرحلات الجوية التجارية.