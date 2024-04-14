انت الأن تتابع خبر رقم مهول: الاحتلال يكشف تكلفة الاعتراضات الجوية للصواريخ الإيرانية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، إن تكلفة الاعتراضات الجوية في سماء "إسرائيل" للهجوم الإيراني، الليلة الماضية تجاوزت مليار دولار.

من جهة ثانية، قالت وكالة مهر الإيرانية إن الحرس الثوري استخدم في الرد على إسرائيل مسيرات من طراز شاهد 136 وصواريخ خيبر 4.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن خبراء قولهم إن إيران استخدمت في هجومها أسلحة أكثر تطورا مما استخدمه حلفاؤها خلال 6 أشهر ضد إسرائيل.

من ناحيته، نقلت وكالة أنباء فارس عن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قوله إن القوات الإيرانية "لقنت العدو الصهيوني درسا"، مؤكدا أن أي مغامرة جديدة ستقابل برد فعل أثقل.

وقال ان الجميع بات يدرك أن إجراءات الكيان الصهيوني تعتبر تهديدا مباشرا للأمن والسلم الإقليمي والدولي، "ونعتبر أمن واستقرار المنطقة أمرا ضروريا لضمان أمننا وسنوظف كل جهودنا لضمان السلام والاستقرار".

وتابع: استهدفنا بعض المواقع العسكرية الإسرائيلية بصواريخ ومسيرات في خطوة مسؤولة ومتناسبة.

بدوره، قال متحدث باسم الخارجية الإسرائيلية "إن إيران بدأت الحرب على إسرائيل لكننا سننهيها حسب تقييمنا".