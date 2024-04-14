انت الأن تتابع خبر بعد مهاجمة إسرائيل .. إيران تستدعي سفراء 3 دول والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت الخارجية الإيرانية، ان طهران استدعت سفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا بشأن مواقف دولهم إزاء رد الحرس الثوري على إسرائيل.

وكدت: أبلغنا سفراء الدول الأوروبية بأن عملية الحرس الثوري تمت في إطار حقنا في الدفاع عن النفس، وأبلغنا سفراء فرنسا وبريطانيا وألمانيا بأننا ملتزمون بالقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة.

وأكدت ان إيران تستنكر المواقف المزدوجة للندن وباريس وبرلين من هجوم إسرائيل على بعثتها وردها المشروع عليه.

وختمت: أبلغنا سفراء الدول الأوروبية بأننا نتفادى دائما تشديد النزاع والتوتر عبر السبل المتاحة.