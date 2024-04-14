انت الأن تتابع خبر 33729 شهيدا و 76371 مصابا و 4 مجازر جديدة في غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الأحد، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول الماضي حتى الأحد، إلى 33729 شهيدا و76371 إصابة.



وقالت الوزارة: في اليوم 191 للعدوان على غزة، ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 43 شهيدا و62 إصابة خلال 24 ساعة.



وأضافت أن عددا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.