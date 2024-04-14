انت الأن تتابع خبر سفينة روسية مزودة بصواريخ فرط صوتية تدخل البحر المتوسط والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت وزارة الدفاع الروسية الأحد: إن فرقاطة تابعة للبحرية الروسية مزودة بصواريخ "كينجال" فرط صوتية دخلت البحر المتوسط عبر قناة السويس في إطار تدريبات مخطط لها.



وذكرت الوزارة في بيان لها أن الفرقاطة "المارشال شابوشنيكوف" ستواصل أداء المهام الموكلة إليها بموجب خطة استكشافية دون ان تقدم أي تفاصيل.



وكانت قيادة أسطول المحيط الهادئ الروسي أفادت في وقت سابق أن الفرقاطة "المارشال شابوشنيكوف" التابعة للأسطول، غادرت ميناء مصوع في إريتريا بعد زيارة له خلال رحلتها البحرية الطويلة.



وذكر بيان القيادة، أن الفرقاطة وصلت إلى ميناء مصوع في نهاية شهر مارس الماضي.



وأشار البيان إلى أن هذه هي الزيارة الأولى لسفينة روسية إلى إريتريا في تاريخ روسيا الحديث.