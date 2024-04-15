انت الأن تتابع خبر مصرع 12 شخصًا جراء الأمطار في سلطنة عُمان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لقي 12 شخصًا مصرعهم، وفقد آخرون، جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات التي تشهدها مناطق في سلطنة عُمان، وذكرت وكالة الأنباء العمانية أنّ "قطاع البحث والإنقاذ بالمنظومة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة في السلطنة، سجل وفاة 12 شخصًا جراء انجرافهم داخل مركباتهم، منهم مواطنان عمانيان و9 طلاب في منطقة سمد الشأن، بالإضافة إلى أحد الوافدين، فيما لايزال البحث جاريًا عن 5 مفقودين في ولاية المضيبي".

وتشهد سلطنة عمان أمطارًا غزيرة أدت لفيضانات.